Победа иранцев. Поражение палестинцев. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
время публикации: 15 ноября 2024 г., 09:15 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 09:15
Состоялись матчи пятого тура третьего азиатского отборочного этапа чемпионата мира по футболу. Сборная Палестины проиграл команде Омана 0:1.
КНДР - Иран 2:3
После первого тайма иранцы вели в счете 3:0.
ОАЭ - Кыргызстан 3:0
Катар - Узбекистан 3:2
После первого тайма хозяева вели в счете 2:0. Такой счет сохранялся до 75-й минуты. На 80-й минуте была ничья 2:2. Оба мяча забил Аббосбек Файзуллаев.
На 12-й минуте компенсированного времени победный гол забил бывший защитник "Марселя" Лукас Мендес.
Кувейт - Южная Корея 1:3
Оман - Палестина 1:0
Ирак - Иордания 0:0
Австралия - Саудовская Аравия 0:0
Бахрейн - Китай 0:1
Ссылки по теме