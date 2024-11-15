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Победа иранцев. Поражение палестинцев. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

время публикации: 15 ноября 2024 г., 09:15 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 09:15
Победа иранцев. Поражение палестинцев. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
AP Photo/Sakchai Lalit

Состоялись матчи пятого тура третьего азиатского отборочного этапа чемпионата мира по футболу. Сборная Палестины проиграл команде Омана 0:1.

КНДР - Иран 2:3

После первого тайма иранцы вели в счете 3:0.

ОАЭ - Кыргызстан 3:0

Катар - Узбекистан 3:2

После первого тайма хозяева вели в счете 2:0. Такой счет сохранялся до 75-й минуты. На 80-й минуте была ничья 2:2. Оба мяча забил Аббосбек Файзуллаев.

На 12-й минуте компенсированного времени победный гол забил бывший защитник "Марселя" Лукас Мендес.

Кувейт - Южная Корея 1:3

Оман - Палестина 1:0

Ирак - Иордания 0:0

Австралия - Саудовская Аравия 0:0

Бахрейн - Китай 0:1

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