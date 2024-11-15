НХЛ. Коннор Макдэвид набрал 1000 очков

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон Ойлер" в овертайме одолел "Нешвилл Предейчез" 3:2.

Нападающий "нефтяников" Коннор Макдэвил забил гол и сделал результативную передачу. Он сравнял счет на 23-й минуте 1:1 и набрал 1000-е очко в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Две шайбы (в том числе победную в овертайме) в ворота "хищников" забросил Дарнелл Нурс. В овертайме ему ассистировал Макдэвид.

В 659 матчах Коннор Макдэвид набрал 1001 (341 + 660) очко.

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 21 минуту. Показатель 0.