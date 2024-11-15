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Спорт

НХЛ. Коннор Макдэвид набрал 1000 очков

время публикации: 15 ноября 2024 г., 08:59 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 08:59
НХЛ. Коннор Макдэвид набрал 1000 очков
AP Photo/Wilfredo Lee

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон Ойлер" в овертайме одолел "Нешвилл Предейчез" 3:2.

Нападающий "нефтяников" Коннор Макдэвил забил гол и сделал результативную передачу. Он сравнял счет на 23-й минуте 1:1 и набрал 1000-е очко в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Две шайбы (в том числе победную в овертайме) в ворота "хищников" забросил Дарнелл Нурс. В овертайме ему ассистировал Макдэвид.

В 659 матчах Коннор Макдэвид набрал 1001 (341 + 660) очко.

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 21 минуту. Показатель 0.

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