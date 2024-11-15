Четыре голевые передачи братьев Хьюз. 24 сэйва и победа Леви. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" в гостях разгромил "Флориду" 6:2.
Флорида Пантерз - Нью-Джерси Дэвилз 2:6
На 26-й минуте счет был 2:2.
Три шайбы забросил шведский форвард Йеспер Братт.
Еврейский форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз сделал три результативных передач. Его брат Люк Хьюз сделал одну результативную передачу.
Нью-Йорк Рейнджерс - Сан-Хосе Шаркс 3:2
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал результативную передачу.
Еврейский форвард "акул" Люк Кунин сделал результативную передачу.
Оттава Сенаторз - Филадельфия Флайерз 4:5 (овертайм)
"Секнаторы" вели в счете 2:1, 4:2.
Тампа-Бей Лайтнинг - Виннипег Джетс 4:1
Две шайбы забросил Джек Гюнтцель (30 июня перешел из "Каролина Хурикейнз").
Баффало Сейбрз - Сент-Луис Блюз 4:3 (овертайм)
"Блюзмены" выигрывали 1:0 и 3:2.
Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 11 минут 24 секунды. Показатель 0.
Еврейский вратарь "Баффало" Девон Леви отразил 24 броска из 27.
Даллас Старз - Бостон Брюинз 7:2
Две шайбы забросил Евгений Дадонов (Даллас).
Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман отразил 31 бросок.
Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенз 3:0
Шведский голкипер "Миннесоты" Филип Густавссон отразил 19 бросков и совершил первый шутаут в сезоне.
Сиэтл Кракен - Чикаго Блэк Хоукс 3:1
Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Айлендерс 2:5
Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз отыграл 27 минут (показатель -2).