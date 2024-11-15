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Четыре голевые передачи братьев Хьюз. 24 сэйва и победа Леви. Результаты матчей НХЛ

время публикации: 15 ноября 2024 г., 09:52 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 10:00
Четыре голевые передачи братьев Хьюз. 24 сэйва и победа Леви. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Wilfredo Lee

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" в гостях разгромил "Флориду" 6:2.

Флорида Пантерз - Нью-Джерси Дэвилз 2:6

На 26-й минуте счет был 2:2.

Три шайбы забросил шведский форвард Йеспер Братт.

Еврейский форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз сделал три результативных передач. Его брат Люк Хьюз сделал одну результативную передачу.

Нью-Йорк Рейнджерс - Сан-Хосе Шаркс 3:2

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал результативную передачу.

Еврейский форвард "акул" Люк Кунин сделал результативную передачу.

Оттава Сенаторз - Филадельфия Флайерз 4:5 (овертайм)

"Секнаторы" вели в счете 2:1, 4:2.

Тампа-Бей Лайтнинг - Виннипег Джетс 4:1

Две шайбы забросил Джек Гюнтцель (30 июня перешел из "Каролина Хурикейнз").

Баффало Сейбрз - Сент-Луис Блюз 4:3 (овертайм)

"Блюзмены" выигрывали 1:0 и 3:2.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 11 минут 24 секунды. Показатель 0.

Еврейский вратарь "Баффало" Девон Леви отразил 24 броска из 27.

Даллас Старз - Бостон Брюинз 7:2

Две шайбы забросил Евгений Дадонов (Даллас).

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман отразил 31 бросок.

Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенз 3:0

Шведский голкипер "Миннесоты" Филип Густавссон отразил 19 бросков и совершил первый шутаут в сезоне.

Сиэтл Кракен - Чикаго Блэк Хоукс 3:1

Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Айлендерс 2:5

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз отыграл 27 минут (показатель -2).

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