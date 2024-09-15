x
15 сентября 2024
|
последняя новость: 18:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 сентября 2024
|
15 сентября 2024
|
последняя новость: 18:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футболист сборной Саудовской Аравии упал с балкона

время публикации: 15 сентября 2024 г., 18:11 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 18:11
Футболист сборной Саудовской Аравии упал с балкона
AP Photo/Hassan Mammar, file

Футболист сборной Саудовской Аравии и клуба "Аль-Шабаб" Фахад аль-Муваллад находится в отделении интенсивной терапии после падения с балкона второго этажа своего дома в Дубаи, сообщает ВВС.

Полиция проводит расследование инцидента.

Фахад аль-Муваллад с 2022 года выступает за "Аль-Шабаб". До этого вингер выступал за "Аль-Иттихад" и испанский клуб "Леванте"

Он провел 78 матчей за сборную Саудовской Аравии. Участник чемпионата мира 2018 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 сентября 2024

"Реал" победил в Сан-Себастьяне. Результаты матчей чемпионата Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 сентября 2024

Вратарь "Милана" остановил "Ювентус". "Милан" разгромил "Венецию". Результаты матчей Серии А
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 сентября 2024

Чемпионат Германии. "Бавария" забила шесть голов. Достижение Кейна
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 сентября 2024

Чемпионат Франции. Дубль Дембеле. Победы лидеров