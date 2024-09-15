Футболист сборной Саудовской Аравии упал с балкона
время публикации: 15 сентября 2024 г., 18:11 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 18:11
Футболист сборной Саудовской Аравии и клуба "Аль-Шабаб" Фахад аль-Муваллад находится в отделении интенсивной терапии после падения с балкона второго этажа своего дома в Дубаи, сообщает ВВС.
Полиция проводит расследование инцидента.
Фахад аль-Муваллад с 2022 года выступает за "Аль-Шабаб". До этого вингер выступал за "Аль-Иттихад" и испанский клуб "Леванте"
Он провел 78 матчей за сборную Саудовской Аравии. Участник чемпионата мира 2018 года.
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