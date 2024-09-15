Футболист сборной Саудовской Аравии упал с балкона

Футболист сборной Саудовской Аравии и клуба "Аль-Шабаб" Фахад аль-Муваллад находится в отделении интенсивной терапии после падения с балкона второго этажа своего дома в Дубаи, сообщает ВВС.

Полиция проводит расследование инцидента.

Фахад аль-Муваллад с 2022 года выступает за "Аль-Шабаб". До этого вингер выступал за "Аль-Иттихад" и испанский клуб "Леванте"

Он провел 78 матчей за сборную Саудовской Аравии. Участник чемпионата мира 2018 года.