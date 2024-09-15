"Реал" победил в Сан-Себастьяне. Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи пятого тура чемпионата Испании. Мадридский "Реал" в гостях победил 2:0 "Реал Сосьедад".

Майорка - Вильярреал 1:2

Победный гол на четвертой минуте компенсированного времени забил Айозе Перес.

Эспаньол (Барселона) - Алавес 3:2

Все голы в ворота гостей забил Хави Пуадо.

Севилья - Хетафе 1:0

"Севилья" одержала первую победу.

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Реал (Мадрид) 0:2

"Королевский клуб" не проигрывает уже 32 игры подряд - с января 2024 года.

В первом тайме хозяева действовали опаснее именитого соперника. До перерыва по воротам "Реала" нанесли 8 ударов. Куртуа неоднократно выручал. Мяч дважды попал в штангу ворот гостей.

Во втором тайме Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе реализовали пенальти.

После перерыва хозяева могли забить, но мяч после удара Сучича попал в штангу.