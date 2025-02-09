Фехтование. Израильтяне завоевали серебряную медаль Кубка мира
время публикации: 09 февраля 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 11:39
В Хайденхайме прошел этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. Сборная Израиля завоевала серебряную медаль.
В финале израильтяне проиграли японцам 43:44.
По пути к финалу израильские шпажисты победили сборные США 45:42, Словакии 45:31, Казахстана 45:36, Швейцарии 41:25.
Состав сборной Израиля: Юваль Фрейлих, Йонатан Коэн, Дов Виленски, Алон Сарид.
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