Фехтование. Израильтяне завоевали серебряную медаль Кубка мира

В Хайденхайме прошел этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. Сборная Израиля завоевала серебряную медаль.

В финале израильтяне проиграли японцам 43:44.

По пути к финалу израильские шпажисты победили сборные США 45:42, Словакии 45:31, Казахстана 45:36, Швейцарии 41:25.

Состав сборной Израиля: Юваль Фрейлих, Йонатан Коэн, Дов Виленски, Алон Сарид.