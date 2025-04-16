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ПСЖ и "Барселона" проиграли, но вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 16 апреля 2025 г., 00:03 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 00:03
ПСЖ и "Барселона" проиграли, но вышли в полуфинал Лиги чемпионов
AP Photo/Matthias Schrader

Первыми полуфиналистами Лиги чемпионов стали "Барселона" и ПСЖ, несмотря на поражения в ответных матчах.

Астон Вилла (Бирмингем, Англия) - ПСЖ (Франция) 3:2 (первый матч 1:3)

На 34-й минуте парижане вели в счете 2:0.

Боруссия (Дортмунд, Германия) - Барселона (Испания) 3:1 (0:4)

Три мяча в ворота каталонцев забил Серху Гирасси.

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