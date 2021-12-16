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NEWSru.co.il :: Спорт16 декабря 2021 г., 10:08

Гол Лиэля Абады. Удаление бывшего защитника "Рубина". Победа "Селтика"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Гол Лиэля Абады. Удаление бывшего защитника "Рубина". Победа "Селтика"

Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Шотландии. "Селтик" в гостях победил "Росс Каунти" 2:1.

Глазго Рейнджерс - Сент Джонстон 2:0

Росс Каунти - Селтик (Глазго) 1:2

Счет на 21-й минуте открыл израильский полузащитник гостей Лиэль Абада, замкнувший прострел Лайама Скэйлса.

На 57-й минуте Джек Болдуин сравнял счет 1:1.


На 79-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил бывший защитник "Рубина" Карл Старфельт.

Победный гол на седьмой минуте компенсированного времени забил Энтони Рэлстон.

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