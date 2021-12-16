"Арсенал" победил в дерби. Ляказетт не реализовал пенальти. Результаты матчей

Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Англии. "Арсенал" победил "Вест Хэм" 2:0 и поднялся на четвертое место.

Брайтон энд Хоу - Вулверхэмптон 0:1

Кристал Пэлас (Лондон) - Саутгемптон 2:2

Арсенал (Лондон) - Вест Хэм (Лондон) 2:0

На 36-й минуте могли отличиться "молотобойцы". Форналс с линии штрафной нанес обводящий удар в дальний угол - рядом со штангой.

На 40-й минуте "канониры" едва не открыли счет. Мяч после пушечного удара Тирни попал в перекладину.

На 48-й минуте Габриэль Мартинелли вышел один на один 1:0.

На 66-й минуте гости остались в меньшинстве. Владимир Цоуфал за нарушение в своей штрафной получил вторую желтую карточку. Пенальти не реализовал Ляказетт - Фабиански парировал мяч.

На 87-й минуте Эмиль Смит-Роу пробил точно в нижний угол 2:0.