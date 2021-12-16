Дубль Холанна. Даббур забил. "Хоффенхайм" спасся
Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" разгромила "Гройтер Фюрт" 3:0.
Боруссия (Менхенгладбах) - Айнтрахт (Франкфурт) 2:3
Боруссия (Дортмунд) - Гройтер Фюрт 3:0
Два мяча забил Эрлинг Холанн.
Байер (Леверкузен) - Хоффенхайм 2:2
На 80-й минуте "фармацевты" вели в счете 2:0. Оба мяча забил Патрик Шик.
Анжело Стиллер сократил отставание. На 89-й минуте израильский форвард Мунас Даббур сравнял счет 2:2.
Унион (Берлин) - Фрайбург 0:0
Аусбург - Лейпциг 1:1
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