Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт16 декабря 2021 г., 08:25

Дубль Холанна. Даббур забил. "Хоффенхайм" спасся

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Эрлинг Холанн забил два мяча

Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" разгромила "Гройтер Фюрт" 3:0.

Боруссия (Менхенгладбах) - Айнтрахт (Франкфурт) 2:3

Боруссия (Дортмунд) - Гройтер Фюрт 3:0

Два мяча забил Эрлинг Холанн.

Байер (Леверкузен) - Хоффенхайм 2:2


На 80-й минуте "фармацевты" вели в счете 2:0. Оба мяча забил Патрик Шик.

Анжело Стиллер сократил отставание. На 89-й минуте израильский форвард Мунас Даббур сравнял счет 2:2.

Унион (Берлин) - Фрайбург 0:0

Аусбург - Лейпциг 1:1

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 декабря 2021
"Арсенал" победил в дерби. Ляказетт не реализовал пенальти. Результаты матчей
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 декабря 2021
Руй Витория уволен с поста главного тренера московского "Спартака"
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 декабря 2021
Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 декабря 2021
Роберт Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:25 Победный бросок со своей половины на последней секунде матча. Дени Авдия набрал 15 очков
08:25 Дубль Холанна. Даббур забил. "Хоффенхайм" спасся
07:50 Чемпионат мира по гандболу. Россиянки проиграли в четвертьфинале
07:33 "Арсенал" победил в дерби. Ляказетт не реализовал пенальти. Результаты матчей
06:47 УНИКС разгромил ЦСКА, "Олимпиакос" - "Баварию"
20:20 Кубок Первого канала. Россияне победили сборную Канады
17:57 Руй Витория уволен с поста главного тренера московского "Спартака"
17:25 Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
11:44 "Бока Хуниорс" забила 8 голов. Салвио потряс зрителей
11:28 Роберт Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера
Загрузка...