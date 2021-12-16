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NEWSru.co.il :: Спорт16 декабря 2021 г., 17:56

Коронавирус в спорте: перенесенные матчи, заболевшие звезды

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Коронавирус в спорте: перенесенные матчи, заболевшие звезды

Из-за коронавируса перенесены (или отменены) три матча "Тоттенхэма", в том числе игра 17-го тура чемпионата Англии "Лестер" - "Тоттенхэм". Когда они будут сыграны, пока не ясно - свободных слотов немного, а вскоре начнутся boxing days.

Также отменены матчи "Бернли" - "Уотфорд", "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон энд Хоув".

По данным британских СМИ, три футболиста "Челси" сдали положительные тесты на коронавирус. Имена не называются, но отмечается, что велика была вероятность включения двух заболевших на матч против "Эвертона".


Испанские СМИ сообщили, что положительные тесты сдали звезды "Реала" Марселу и Лука Модрич. Официальный сайт "королевского" клуба сообщил, что заболели Гарет Бэйл, Андрей Лунин, Родриго и Марко Асенсио.

В НБА и НХЛ отменены по несколько матчей регулярного чемпионата. Перенесены несколько игр "Калгари Флэймз". НХЛ не рассматривает возможность приостановки сезона, но не исключена возможность, что матчи в Канаде вновь будут проходить при пустых трибунах.

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