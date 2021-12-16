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NEWSru.co.il :: Спорт16 декабря 2021 г., 07:50

Чемпионат мира по гандболу. Россиянки проиграли в четвертьфинале

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Чемпионат мира по гандболу. Россиянки проиграли в четвертьфинале

В полуфинал женского чемпионата мира по гандболу, который проходит в Испании, вышли сборные Норвегии и Франции.

Норвежки победили россиянок 34:28, француженки - шведок 31:26.

В полуфиналах, которые состоятся 17 декабря, встречаются:

Франция - Дания

Норвегия - Испания.


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