Чемпионат мира по гандболу. Россиянки проиграли в четвертьфинале
В полуфинал женского чемпионата мира по гандболу, который проходит в Испании, вышли сборные Норвегии и Франции.
Норвежки победили россиянок 34:28, француженки - шведок 31:26.
В полуфиналах, которые состоятся 17 декабря, встречаются:
Франция - Дания
Норвегия - Испания.
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