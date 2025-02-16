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Кадетский чемпионат Европы по стрельбе. Израильтяне завоевали бронзовую медаль

Стрельба
время публикации: 16 февраля 2025 г., 15:02 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 15:02
Кадетский чемпионат Европы по стрельбе. Израильтяне завоевали бронзовую медаль
AP Photo/Manish Swarup

В Таллинне завершился кадетский чемпионат Европы по пулевой стрельбе.

Израильтяне завоевали бронзовую медаль в соревнованиях смешанных пар в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров (возрастная категория до 18 лет).

Призерами чемпионата Европы стали Альма Муссан Леви и Зунц Равид.

В полуфинале они проиграли будущим чемпионам полякам Шимону Яровски и Камилле Лутовской.

Серебряные медали завоевали сербы Стефан Агович и Анастасия Живкович.

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