"Флорида" забросила 9 шайб. Шутауты Недельковича, Флери и Кемпера. В Сент-Луисе забили 11 голов

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Перенесены игры "Виннипег" - "Оттава" и "Калгари" - "Вегас". "Флорида" разгромила "Коламбус" 9:2.

Флорида Пантерс - Коламбус Блю Джекетс 9:2

Четыре очка (1 + 3) набрал Маккензи Уигар. Российский голкипер "пантер" Сергей Бобровский совершил 28 сэйвов.

Детройт Ред Уингз - Баффало Сейбоз 4:0

Три очка (1 + 2) набрал Тайлер Бертуцци. Алекс Неделькович совершил первый шутаут в сезоне, отразив 22 броска.

Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Рейнджерс 2:3

На 51-й минуте хозяева вели в счете 2:1.

Сент-Луис Блюз - Торонто Мейпл Лифс 5:6

Первый период выиграли гости 3:1. После второго - ничья 4:4. На 44-й минуте Нико Миккола вывел "блюзменов" вперед. На 52-й минуте Остон Мэтьюз сравнял счет. Победный гол на 57-й минуте забил Илья Михеев.

Тампа-Бей Лайтнинг - Даллас Старз 3:1

На 20-й минуте гости вели в счете 1:0.

Чикаго Блэк Хоукс - Анахайм Дакс 3:0

По броскам преимущество у гостей 37:36. Третий шутаут в сезоне совершил Марк-Андре Флери.

Аризона Койотс - Колорадо Эвеланш 0:5

Дарси Кемпер совершил первый шутаут в сезоне, отразив 20 бросков.

Эдмонтон Ойлерз - Оттава Сенаторз 4:6

Сиэтл Кракен - Лос-Анджелес Кингз 1:3

Сан-Хосе Шаркс - Питтсбург Пингвинз 1:2 (овертайм)

На 37-й секунде овертайма победную шайбу забросил Джейк Генцел.