"Флорида" забросила 9 шайб. Шутауты Недельковича, Флери и Кемпера. В Сент-Луисе забили 11 голов
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Перенесены игры "Виннипег" - "Оттава" и "Калгари" - "Вегас". "Флорида" разгромила "Коламбус" 9:2.
Флорида Пантерс - Коламбус Блю Джекетс 9:2
Четыре очка (1 + 3) набрал Маккензи Уигар. Российский голкипер "пантер" Сергей Бобровский совершил 28 сэйвов.
Детройт Ред Уингз - Баффало Сейбоз 4:0
Три очка (1 + 2) набрал Тайлер Бертуцци. Алекс Неделькович совершил первый шутаут в сезоне, отразив 22 броска.
Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Рейнджерс 2:3
На 51-й минуте хозяева вели в счете 2:1.
Сент-Луис Блюз - Торонто Мейпл Лифс 5:6
Первый период выиграли гости 3:1. После второго - ничья 4:4. На 44-й минуте Нико Миккола вывел "блюзменов" вперед. На 52-й минуте Остон Мэтьюз сравнял счет. Победный гол на 57-й минуте забил Илья Михеев.
Тампа-Бей Лайтнинг - Даллас Старз 3:1
На 20-й минуте гости вели в счете 1:0.
Чикаго Блэк Хоукс - Анахайм Дакс 3:0
По броскам преимущество у гостей 37:36. Третий шутаут в сезоне совершил Марк-Андре Флери.
Аризона Койотс - Колорадо Эвеланш 0:5
Дарси Кемпер совершил первый шутаут в сезоне, отразив 20 бросков.
Эдмонтон Ойлерз - Оттава Сенаторз 4:6
После двух периодов "нефтяники" вели в счете 3:1.
Сиэтл Кракен - Лос-Анджелес Кингз 1:3
Сан-Хосе Шаркс - Питтсбург Пингвинз 1:2 (овертайм)
На 37-й секунде овертайма победную шайбу забросил Джейк Генцел.
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