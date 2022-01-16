"Трипл-дабл" Сиакама. Дени Авдия набрал 6 очков. "Денвер" разгромил "Лейкерс"
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Торонто" переиграл "Милуоки" 103:96. "Вашингтон" проиграл "Портленду" 110:115. "Сан-Антонио" победил "Клипперс" 101:94.
Милуоки Бакс - Торонто Рэпторз 96:103
Паскаль Сиакам (Торонто) сделал "трипл-дабл" (30 + 10 подборов + 10 передач).
Лидер "оленей" Яннис Адетокунбо набрал 30 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи.
Вашингтон Визардс - Портленд Трэйл Блэйзерс 110:115
Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 20 минут (6 + 4 подбора + 1 перехват).
Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 108:117
Бруклин Нетс - Нью-Орлеан Пеликанз 120:105
Первую половину встречи хозяева выиграли 69:41.
Майами Хит - Филадельфия Сиксерз 98:109
Джоэль Эмбиид (Филадельфия) набрал 32 очка и сделал 12 подборов.
Оклахома-Сити Тендер - Кливленд Кавальерз 102:107
Бостон Селтикс - Чикаго Булз 114:112
В последней четверти гости вели в счете 108:101, 112:106.
Сан-Антонио Сперз - Лос-Анджелес Клипперз 101:94
Денвер Наггетс - Лос-Анлделес Лейкерс 133:96
Леброн Джеймс набрал 25 очков и сделал 9 подборов.
Даллас Мэверикс - Орландо Мэджик 108:92
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