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NEWSru.co.il :: Спорт16 января 2022 г., 11:12

"Трипл-дабл" Сиакама. Дени Авдия набрал 6 очков. "Денвер" разгромил "Лейкерс"

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Дени Авдия в матче против "Портленда"

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Торонто" переиграл "Милуоки" 103:96. "Вашингтон" проиграл "Портленду" 110:115. "Сан-Антонио" победил "Клипперс" 101:94.

Милуоки Бакс - Торонто Рэпторз 96:103

Паскаль Сиакам (Торонто) сделал "трипл-дабл" (30 + 10 подборов + 10 передач).

Лидер "оленей" Яннис Адетокунбо набрал 30 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи.


Вашингтон Визардс - Портленд Трэйл Блэйзерс 110:115

Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 20 минут (6 + 4 подбора + 1 перехват).

Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 108:117

Бруклин Нетс - Нью-Орлеан Пеликанз 120:105

Первую половину встречи хозяева выиграли 69:41.

Майами Хит - Филадельфия Сиксерз 98:109

Джоэль Эмбиид (Филадельфия) набрал 32 очка и сделал 12 подборов.

Оклахома-Сити Тендер - Кливленд Кавальерз 102:107

Бостон Селтикс - Чикаго Булз 114:112

В последней четверти гости вели в счете 108:101, 112:106.

Сан-Антонио Сперз - Лос-Анджелес Клипперз 101:94

Денвер Наггетс - Лос-Анлделес Лейкерс 133:96

Леброн Джеймс набрал 25 очков и сделал 9 подборов.


Даллас Мэверикс - Орландо Мэджик 108:92

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