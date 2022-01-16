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NEWSru.co.il :: Спорт16 января 2022 г., 09:22

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Весь пьедестал заняли россиянки

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Камиоа Валиева

В Таллинне завершилась соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию. Сегодня состоятся показательные выступления.

В соревнованиях женщин весь пьедестал почета заняли россиянки.

Чемпионкой стала Камила Валиева, набравшая 259.06 балла.

На втором месте Анна Щербакова (237.42), на третьем - Александра Трусова (234.36).


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