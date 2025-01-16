Чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Австралии
время публикации: 16 января 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 09:35
В Греции продолжается женский чемпионат мира (Кубок мира) по водному поло. Групповой этап завершится сегодня.
В матче второго тура израильтянки проиграли 6:15 австралийкам.
Сегодня сборная Израиля сыграет с лидером группы - командой Нидерландов.
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