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Спорт

Скандал в водном поло. Сборная Италии отстранена от Кубка мира

время публикации: 20 октября 2024 г., 12:13 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 12:13
Скандал в водном поло. Сборная Италии отстранена от Кубка мира
AP Photo/Luca Bruno

Сборная Италии по водному поло (одна из сильнейших команд мира) отстранена на полгода от участия в международных соревнованиях и оштрафована на 100 тысяч евро, сообщает портал Inside the Games.

Из-за этого итальянцы не смогут принять участие в Кубке мира, который пройдет в январе 2025 года.

Итальянцы наказаны за агрессивную манеру разговора с судьями после четвертьфинала олимпийского турнира, в котором итальянцы проиграли венграм. Это нарушение Кодекса поведения Федерации водных видов спорта.

В решении федерации отмечено, что тренер итальянцев Алессандро Кампанья очень яростно протестовал против судейского решения и неспортивно вел себя после матча.

Игроки и тренеры продолжали споры с арбитрами после матча на автомобильной стоянке у спортивного комплекса.

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