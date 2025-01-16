x
16 января 2025
|
последняя новость: 22:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 января 2025
|
16 января 2025
|
последняя новость: 22:44
16 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по водному поло. Голландки разгромили сборную Израиля

Водное поло
время публикации: 16 января 2025 г., 22:26 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 22:26
Чемпионат мира по водному поло. Голландки разгромили сборную Израиля
AP Photo/Luca Bruno

В Греции завершился первый групповой этап женского чемпионата мира (Кубка мира) по водному поло.

В Суперфинал вышли сборные Нидерландов, Испании, Греции и Австралии.

В третьем туре израильтянки были разгромлены сборной Нидерландов 6:21.

Израильтянки на втором этапе сыграют в группе В, две команды из которой выйдут в Суперфинал..

Расписание матчей:

17 января. Венгрия - Израиль.

18 января. США - Израиль.

19 января. Италия - Израиль.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 января 2025

Чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Австралии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2025

Кубок мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Италии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 ноября 2024

Чемпионат мира по водному поло. Соперницы израильтянок
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 октября 2024

Скандал в водном поло. Сборная Италии отстранена от Кубка мира