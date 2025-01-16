Чемпионат мира по водному поло. Голландки разгромили сборную Израиля

В Греции завершился первый групповой этап женского чемпионата мира (Кубка мира) по водному поло.

В Суперфинал вышли сборные Нидерландов, Испании, Греции и Австралии.

В третьем туре израильтянки были разгромлены сборной Нидерландов 6:21.

Израильтянки на втором этапе сыграют в группе В, две команды из которой выйдут в Суперфинал..

Расписание матчей:

17 января. Венгрия - Израиль.

18 января. США - Израиль.

19 января. Италия - Израиль.