Чемпионат мира по водному поло. Голландки разгромили сборную Израиля
время публикации: 16 января 2025 г., 22:26 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 22:26
В Греции завершился первый групповой этап женского чемпионата мира (Кубка мира) по водному поло.
В Суперфинал вышли сборные Нидерландов, Испании, Греции и Австралии.
В третьем туре израильтянки были разгромлены сборной Нидерландов 6:21.
Израильтянки на втором этапе сыграют в группе В, две команды из которой выйдут в Суперфинал..
Расписание матчей:
17 января. Венгрия - Израиль.
18 января. США - Израиль.
19 января. Италия - Израиль.
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