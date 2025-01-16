Коннор Макдэвид обошел Яри Курри. Ассистентский дубль Цукерв. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Эдмонтон" в гостях переиграл "Миннесоту" 5:3.

Баффало Сейбрз - Каролина Хурикейнз 4:2

Аутсайдер Восточной конференции обыграл команду. занимающую в конференции четвертое место.

Три шайбы забросил Райан Маклеод.

Две результативные передачи сделал еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер. В 44 матчах он набрал 33 (15 + 18) очка.

Миннесота Уайлд - Эдмонтон Ойлерз 3:5

"Миннесота" вела в счете 2:0 и 3:2.

Лидер "Эдмонтона" Коннор Макдэвид набрал 3 (2 + 1) очка. Он набрал 1043 очка в матчах за "Ойлерз" и обошел Яри Курри в списке лучших бомбардиров клуба Лидирует Уэйн Гретцки (1669 очков).

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман забил гол.