x
16 января 2025
|
последняя новость: 13:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 января 2025
|
16 января 2025
|
последняя новость: 13:55
16 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Коннор Макдэвид обошел Яри Курри. Ассистентский дубль Цукерв. Результаты матчей НХЛ

Знаменитые спортсмены
Хоккей
НХЛ
время публикации: 16 января 2025 г., 13:51 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 13:51
Коннор Макдэвид обошел Яри Курри
AP Photo/Erin Hooley

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Эдмонтон" в гостях переиграл "Миннесоту" 5:3.

Баффало Сейбрз - Каролина Хурикейнз 4:2

Аутсайдер Восточной конференции обыграл команду. занимающую в конференции четвертое место.

Три шайбы забросил Райан Маклеод.

Две результативные передачи сделал еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер. В 44 матчах он набрал 33 (15 + 18) очка.

Миннесота Уайлд - Эдмонтон Ойлерз 3:5

"Миннесота" вела в счете 2:0 и 3:2.

Лидер "Эдмонтона" Коннор Макдэвид набрал 3 (2 + 1) очка. Он набрал 1043 очка в матчах за "Ойлерз" и обошел Яри Курри в списке лучших бомбардиров клуба Лидирует Уэйн Гретцки (1669 очков).

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман забил гол.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2025

НХЛ. Еврейский защитник "Вашингтона" установил клубный рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2025

Ограбили дом известного хоккеиста Евгения Малкина
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2025

Канадки стали победительницами юниорского чемпионата мира по хоккею
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2025

Шутаут Токарски. Гол Чикрана. Результаты матчей НХЛ