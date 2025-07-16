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Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Результаты израильтянок

Гандбол
время публикации: 16 июля 2025 г., 07:02 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 07:04
Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Результаты израильтянок
AP Photo/Vadim Ghirda

В Грузии проходит женский юношеский чемпионат Европы по гандболу (спортсменки до 19 лет).

В первых трех турах по 3 победы одержали сборные Словакии, Украины и Италии.

По 3 поражения потерпели сборные Грузии и Болгарии.

Израильтянки одержали одну победу и занимают 7-е место (из 10 участников).

Израиль - Люксембург 21:33

Израиль - Болгария 39:32

Израиль - Украина 21:39.

Сегодня израильтянки сыграют со сборной Словакии.

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