Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Результаты израильтянок
время публикации: 16 июля 2025 г., 07:02 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 07:04
В Грузии проходит женский юношеский чемпионат Европы по гандболу (спортсменки до 19 лет).
В первых трех турах по 3 победы одержали сборные Словакии, Украины и Италии.
По 3 поражения потерпели сборные Грузии и Болгарии.
Израильтянки одержали одну победу и занимают 7-е место (из 10 участников).
Израиль - Люксембург 21:33
Израиль - Болгария 39:32
Израиль - Украина 21:39.
Сегодня израильтянки сыграют со сборной Словакии.
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