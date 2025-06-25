Определились четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира по гандболу

В Польше проходит молодежный чемпионат мира по гандболу (спортсмены до 21 года).

26 июня состоятся четвертьфиналы. В них сыграют:

Словения - Фарерские острова

Португалия - Египет

Дания - Норвегия

Германия - Швеция.

Сборная Германии - действующий чемпион.