Определились четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира по гандболу
время публикации: 25 июня 2025 г., 13:02 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 13:02
В Польше проходит молодежный чемпионат мира по гандболу (спортсмены до 21 года).
26 июня состоятся четвертьфиналы. В них сыграют:
Словения - Фарерские острова
Португалия - Египет
Дания - Норвегия
Германия - Швеция.
Сборная Германии - действующий чемпион.
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