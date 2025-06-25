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Определились четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира по гандболу

Гандбол
время публикации: 25 июня 2025 г., 13:02 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 13:02
Определились четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира по гандболу
AP Photo/Darko Bandic

В Польше проходит молодежный чемпионат мира по гандболу (спортсмены до 21 года).

26 июня состоятся четвертьфиналы. В них сыграют:

Словения - Фарерские острова

Португалия - Египет

Дания - Норвегия

Германия - Швеция.

Сборная Германии - действующий чемпион.

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