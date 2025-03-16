Достижения Притчарда и Сарра. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Мемфис" разгромил "Майами" 125:91.

Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 113:115

Защитник "Бостона" Пэйтон Притчард набрал 22 очка, сделал 6 подборов и 3 передачи. Он установил рекорд сезона в НБА для игроков, не входящих в стартовые пятерки - 219 точных трехочковых бросков после выхода "с лавки".

Детройт Пистонз - Оклахома-СМити Тендер 107:113

55-я победа "Тендер" в 67 матчах регулярного сезона.

Хьюстон Рокетс - Чикаго Булз 117:114

Лидеры "Хьюстона" "настреляли" 75 очков на троих: Джайлен Грин (28 + 6 подборов + 3 передачи), Альперен Шенгюн (24 + 15 подблоров + 4 передачи + 2 перехвата) и Фред ВанФлит (23 + 4 подбора + 7 передач).

"Рокетс" вернулись на второе место в Западной конференции.

Мемфис Гризлиз - Майами Хит 125:91

Милуоки Бакс - Индиана Пэйсерз 126:119

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо сделал "дабл-дабл 30+" (34 +10 подборов + 7 передач).

Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Йорк Никс 97:94

Сан-Антонио Сперз - Нью-Орлеан Пеликанз 119:115

Денвер Наггетс - Вашингтон Уизардс 123:126

Алекс Сарр (Вашингтон) установил личный рекорд результативности и рекорд НБА (34 + 6 подборов и 5 передач). Он стал самым молодым центровым, набравшим в одном матче не менее 30 очков, и сделавшим не менее 5 подборов и 5 передач.