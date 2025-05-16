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"Аль-Иттихад" стал чемпионом Саудовской Аравии

Футбол
время публикации: 16 мая 2025 г., 12:04 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 12:04
"Аль-Иттихад" стал чемпионом Саудовской Аравии
AP Photo/Manu Fernandez

Чемпионом Саудовской Аравии по футболу за два тура до финиша чемпионата стал "Аль-Иттихад".

В матче тридцать второго тура "Аль-Иттихад" в гостях одержал волевую победу 3:1 над "Аль-Раедом".

На 9-й минуте Умар Гонсалес вывел хозяев вперед.

Фаворит ответил точными ударами бывшего нападающего "Аякса" и "Тоттенхэма" Стивена Бергвейна, бывшего полузащитника "Порту" и ПСЖ Данилу Перейры и Абдурахмана Аль Обуда.

Тренирует "Аль-Иттихад" бывший наставник сборной Франции Лоран Блан.

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