"Аль-Иттихад" стал чемпионом Саудовской Аравии

Чемпионом Саудовской Аравии по футболу за два тура до финиша чемпионата стал "Аль-Иттихад".

В матче тридцать второго тура "Аль-Иттихад" в гостях одержал волевую победу 3:1 над "Аль-Раедом".

На 9-й минуте Умар Гонсалес вывел хозяев вперед.

Фаворит ответил точными ударами бывшего нападающего "Аякса" и "Тоттенхэма" Стивена Бергвейна, бывшего полузащитника "Порту" и ПСЖ Данилу Перейры и Абдурахмана Аль Обуда.

Тренирует "Аль-Иттихад" бывший наставник сборной Франции Лоран Блан.