"Аль-Иттихад" стал чемпионом Саудовской Аравии
время публикации: 16 мая 2025 г., 12:04 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 12:04
Чемпионом Саудовской Аравии по футболу за два тура до финиша чемпионата стал "Аль-Иттихад".
В матче тридцать второго тура "Аль-Иттихад" в гостях одержал волевую победу 3:1 над "Аль-Раедом".
На 9-й минуте Умар Гонсалес вывел хозяев вперед.
Фаворит ответил точными ударами бывшего нападающего "Аякса" и "Тоттенхэма" Стивена Бергвейна, бывшего полузащитника "Порту" и ПСЖ Данилу Перейры и Абдурахмана Аль Обуда.
Тренирует "Аль-Иттихад" бывший наставник сборной Франции Лоран Блан.
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