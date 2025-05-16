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Чемпионом Израиля по футболу стал "Кирьят-Гат"

Футбол
время публикации: 16 мая 2025 г., 10:41 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 10:41
Чемпионом Израиля по футболу стал "Кирьят-Гат"
AP Photo/Eduardo Verdugo

Пятый раз подряд победителем женского чемпионата Израиля по футболу стал "Кирьят-Гат".

В матче пятого тура плэй-офф "Кирьят-Гат" победил столичный "Апоэль" 2:1 и за тур до финиша чемпионата стал чемпионом.

Отрыв от столичного "Апоэля" составляет 8 очков.

Очная встреча лидеров стала досрочным финалом. Столичную команду устраивала только победа.

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