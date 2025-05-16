Чемпионом Израиля по футболу стал "Кирьят-Гат"
время публикации: 16 мая 2025 г., 10:41 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 10:41
Пятый раз подряд победителем женского чемпионата Израиля по футболу стал "Кирьят-Гат".
В матче пятого тура плэй-офф "Кирьят-Гат" победил столичный "Апоэль" 2:1 и за тур до финиша чемпионата стал чемпионом.
Отрыв от столичного "Апоэля" составляет 8 очков.
Очная встреча лидеров стала досрочным финалом. Столичную команду устраивала только победа.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2025