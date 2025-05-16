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Художественная гимнастика. Кубок Европы. Израильтянки завоевали две медали в Бургасе

Художественная гимнастика
время публикации: 16 мая 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 11:09
Художественная гимнастика. Кубок Европы. Израильтянки завоевали две медали в Бургасе
AP Photo/Dar Yasin

В Бургасе проходит этап Кубка Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали две медали.

Мейталь Мааян Сумкин стала победительницей в упражнениях с обручем.

Алона Таль Франко заняла седьмое место.

Серебряную медаль завоевала болгарка Дара Стоянова, бронзовую - румынка Амалия Лика.

В упражнениях с мячом Алона Таль Франко заняла третье место.

Победительницей стала болгарка Стиляна Николова. На втором месте Вера Туголукова (Кипр).

Мейталь Мааян Сумкин заняла девятое место.

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