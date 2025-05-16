Художественная гимнастика. Кубок Европы. Израильтянки завоевали две медали в Бургасе
время публикации: 16 мая 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 11:09
В Бургасе проходит этап Кубка Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали две медали.
Мейталь Мааян Сумкин стала победительницей в упражнениях с обручем.
Алона Таль Франко заняла седьмое место.
Серебряную медаль завоевала болгарка Дара Стоянова, бронзовую - румынка Амалия Лика.
В упражнениях с мячом Алона Таль Франко заняла третье место.
Победительницей стала болгарка Стиляна Николова. На втором месте Вера Туголукова (Кипр).
Мейталь Мааян Сумкин заняла девятое место.
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