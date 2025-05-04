Художественная гимнастика. Израильские юниорки завоевали две золотые медали в Баку
время публикации: 04 мая 2025 г., 13:11 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 13:11
Сегодня в Баку завершается Европейский кубок по художественной гимнастике. Две израильские юниорки стали победительницами турнира.
Элис Розенберг победила в упражнениях с мячом.
Серебряную медаль завоевала полька Ксения Жижич. Бронзовую - София Яковлева (Эстония).
Израильтянка Ребекка Миллер победила в упражнениях с обручем.
На втором месте болгарка Магдалена Валкова. На третьем - венгерка Елена Вукмир.
В упражнениях с лентой победила украинка Любовь Горащенко. Израильтянка Элис Розенберг заняла четвертое место.
В упражнениях с булавами победила болгарка Антоанета Цанкова.
Украинка Виктория Доровиева заняла второе место. Венгерка Франциска Хеш - третье.
Израильтянка София Гандлин на седьмом месте.
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