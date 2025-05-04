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Художественная гимнастика. Израильские юниорки завоевали две золотые медали в Баку

Художественная гимнастика
время публикации: 04 мая 2025 г., 13:11 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 13:11
Художественная гимнастика. Израильские юниорки завоевали две золотые медали в Баку
AP Photo/Charlie Riedel

Сегодня в Баку завершается Европейский кубок по художественной гимнастике. Две израильские юниорки стали победительницами турнира.

Элис Розенберг победила в упражнениях с мячом.

Серебряную медаль завоевала полька Ксения Жижич. Бронзовую - София Яковлева (Эстония).

Израильтянка Ребекка Миллер победила в упражнениях с обручем.

На втором месте болгарка Магдалена Валкова. На третьем - венгерка Елена Вукмир.

В упражнениях с лентой победила украинка Любовь Горащенко. Израильтянка Элис Розенберг заняла четвертое место.

В упражнениях с булавами победила болгарка Антоанета Цанкова.

Украинка Виктория Доровиева заняла второе место. Венгерка Франциска Хеш - третье.

Израильтянка София Гандлин на седьмом месте.

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