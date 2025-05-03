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Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали бронзовую медаль в Баку

Художественная гимнастика
время публикации: 03 мая 2025 г., 13:13 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 13:13
Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали бронзовую медаль в Баку
AP Photo/Dar Yasin

В Баку продолжается Европейский кубок по художественной гимнастике.

Израильские юниорки завоевали бронзовую медаль в групповом многоборье с результатом 46.500 балла.

Победили болгарки 51.150 балла.

На втором месте украинки (47.850).

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