Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали бронзовую медаль в Баку
время публикации: 03 мая 2025 г., 13:13 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 13:13
В Баку продолжается Европейский кубок по художественной гимнастике.
Израильские юниорки завоевали бронзовую медаль в групповом многоборье с результатом 46.500 балла.
Победили болгарки 51.150 балла.
На втором месте украинки (47.850).
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