Художественная гимнастика. Израильтянка Лиан Рона завоевала в Баку серебряную медаль

В Баку проходит Европейский кубок по художественной гимнастике. Израильтянка Лиан Рона завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем.

Победительницей стала украинка Таисия Онофрийчук. Третье место заняла Полина Карика (Украина). На четвертом месте израильтянка Даниэла Муниц.

В упражнениях с мячом израильтянка Лиан Рона заняла десятое место. Победительницей стала итальянка София Раффаэли. На втором месте Лола Дураева (Узбекистан). На третьем - украинка Таисия Онофрийчук.

В упражнениях с булавами израильтянка. Даниэла Муниц заняла 11-е место. Победила украинка Таисия Онофрийчук. На втором месте итальянка Тара Драгас, на третьем - болгарка Дара Малинова.

В упражнениях с лентой Даниэла Муниц заняла 15-е место.

Победительницей стала Таисия Онофрийчук. На втором месте итальянка Тара Драгас, на третьем - румынка Амалия Лика.