x
02 мая 2025
|
последняя новость: 15:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 мая 2025
|
02 мая 2025
|
последняя новость: 15:45
02 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Художественная гимнастика. Израильтянка Лиан Рона завоевала в Баку серебряную медаль

Художественная гимнастика
время публикации: 02 мая 2025 г., 14:40 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 14:40
Художественная гимнастика. Израильтянка Лиан Рона завоевала в Баку серебряную медаль
AP Photo/Dar Yasin

В Баку проходит Европейский кубок по художественной гимнастике. Израильтянка Лиан Рона завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем.

Победительницей стала украинка Таисия Онофрийчук. Третье место заняла Полина Карика (Украина). На четвертом месте израильтянка Даниэла Муниц.

В упражнениях с мячом израильтянка Лиан Рона заняла десятое место. Победительницей стала итальянка София Раффаэли. На втором месте Лола Дураева (Узбекистан). На третьем - украинка Таисия Онофрийчук.

В упражнениях с булавами израильтянка. Даниэла Муниц заняла 11-е место. Победила украинка Таисия Онофрийчук. На втором месте итальянка Тара Драгас, на третьем - болгарка Дара Малинова.

В упражнениях с лентой Даниэла Муниц заняла 15-е место.

Победительницей стала Таисия Онофрийчук. На втором месте итальянка Тара Драгас, на третьем - румынка Амалия Лика.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 апреля 2025

Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали серебряную медаль в Баку
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 апреля 2025

Художественная гимнастика. Тренер сборной Израиля обвиняется в насилии над спортсменками
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 августа 2024

Олимпиада. Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали серебряную медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 августа 2024

Олимпиада. Художественная гимнастика. Чемпионкой стала Дарья Варфоломеев. Израильтянка на пятом месте