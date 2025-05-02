Художественная гимнастика. Израильтянка Лиан Рона завоевала в Баку серебряную медаль
В Баку проходит Европейский кубок по художественной гимнастике. Израильтянка Лиан Рона завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем.
Победительницей стала украинка Таисия Онофрийчук. Третье место заняла Полина Карика (Украина). На четвертом месте израильтянка Даниэла Муниц.
В упражнениях с мячом израильтянка Лиан Рона заняла десятое место. Победительницей стала итальянка София Раффаэли. На втором месте Лола Дураева (Узбекистан). На третьем - украинка Таисия Онофрийчук.
В упражнениях с булавами израильтянка. Даниэла Муниц заняла 11-е место. Победила украинка Таисия Онофрийчук. На втором месте итальянка Тара Драгас, на третьем - болгарка Дара Малинова.
В упражнениях с лентой Даниэла Муниц заняла 15-е место.
Победительницей стала Таисия Онофрийчук. На втором месте итальянка Тара Драгас, на третьем - румынка Амалия Лика.