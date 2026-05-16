"Манчестер Сити" победил "Челси" в финале Кубка Англии

Обладателем Кубка Англии стал "Манчестер Сити", победивший "Челси" 1:0. "Горожане" восьмой раз завоевали почетный трофей.

Подопечные Хосепа Гвардиолы действовали гораздо лучше.

"Челси" нанес один точный удар за весь матч.

На 27-й минуте гол "горожан" был отменен из-за офсайда.

На 72-й минуте Шерки отправил мяч в штрафную. Холанн прострелил. Антуан Семеньо пяткой отправил мяч в дальний нижний угол 0:1.

Через 2 минуты "Челси" мог отыграться, но Энцо Фернандес метров с 8 пробил выше.

На 85-й минуте "Манчестер Сити" мог удвоить преимущество, но мяч после удара Нуньеша попал в штангу.