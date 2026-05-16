x
16 мая 2026
|
последняя новость: 21:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 мая 2026
|
16 мая 2026
|
последняя новость: 21:47
16 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Манчестер Сити" победил "Челси" в финале Кубка Англии

Футбол
время публикации: 16 мая 2026 г., 20:22 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 20:30
"Манчестер Сити" победил "Челси" в финале Кубка Англии
AP Photo/Richard Pelham

Обладателем Кубка Англии стал "Манчестер Сити", победивший "Челси" 1:0. "Горожане" восьмой раз завоевали почетный трофей.

Подопечные Хосепа Гвардиолы действовали гораздо лучше.

"Челси" нанес один точный удар за весь матч.

На 27-й минуте гол "горожан" был отменен из-за офсайда.

На 72-й минуте Шерки отправил мяч в штрафную. Холанн прострелил. Антуан Семеньо пяткой отправил мяч в дальний нижний угол 0:1.

Через 2 минуты "Челси" мог отыграться, но Энцо Фернандес метров с 8 пробил выше.

На 85-й минуте "Манчестер Сити" мог удвоить преимущество, но мяч после удара Нуньеша попал в штангу.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2026

Завершился чемпионат Германии. Гарри Кейн повторил рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2026

Чуда не произошло. "Селтик" стал чемпионом Шотландии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2026

Футбол. Роберт Левандовски покидает "Барселону"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2026

СМИ. Неймар поедет на чемпионат мира