"Манчестер Сити" победил "Челси" в финале Кубка Англии
время публикации: 16 мая 2026 г., 20:22 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 20:30
Обладателем Кубка Англии стал "Манчестер Сити", победивший "Челси" 1:0. "Горожане" восьмой раз завоевали почетный трофей.
Подопечные Хосепа Гвардиолы действовали гораздо лучше.
"Челси" нанес один точный удар за весь матч.
На 27-й минуте гол "горожан" был отменен из-за офсайда.
На 72-й минуте Шерки отправил мяч в штрафную. Холанн прострелил. Антуан Семеньо пяткой отправил мяч в дальний нижний угол 0:1.
Через 2 минуты "Челси" мог отыграться, но Энцо Фернандес метров с 8 пробил выше.
На 85-й минуте "Манчестер Сити" мог удвоить преимущество, но мяч после удара Нуньеша попал в штангу.
