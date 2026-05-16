Завершился чемпионат Германии. Гарри Кейн повторил рекорд
Завершился чемпионат Германии. "Бавария" стала чемпионом досрочно.
"Боруссия" (Дортмунд) заняла второе место, "Лейпциг" - третье. "Штугарт" занял четвертое место и вернулся в Лигу чемпионов.
Места в еврокубках рангом пониже получат "Хоффенхайм", "Фрайбург" и "Байер".
Вылетели "Санкт-Паули" и "Хайденхайм". В стыковых матчах сыграет "Вольфсбург".
Боруссия (Менхенгладбах) - Хоффенхайм 4:0
Поражение от середняка стоило "деревенским парням" места в Лиге чемпионов.
Второй гол в ворота гостей забил Харис Табакович, арендованный у "Хоффенхайма".
"Боруссии" в этом матче не было ничего нужно.
Байер (Леверкузен) - Гамбург 1:1
"Байер" вел борьбу за место в Лиге чемпионов, но нужно было побеждать немотивированный "Гамбург".
Патрик Шик (Байер) во второй раз в карьере не реализовал пенальти.
Бавария (Мюнхен) - Кельн 5:1
Гарри Кейн забил три гола и повторил собственный рекорд результативности - 36 голов за сезон в матчах Бкндеслиги.
Айнтрахт (Франкфурт) - Штутгарт 2:2
На 72-й минуте "Штутгарт" вел в счете 2:0 (голы забиты в первом тайме). "Орлы" сумели отыграться. Но осечки конкурентов позволили "швабам" подняться на четвертое место.
Фрайбург - Лейпциг 4:1
"Быки" завоевали бронзовые медали еще неделю назад.
Перед финалом Лиги Европы "Фрайбург" занял седьмое место, гарантирующее выступление в еврокубках и не дал "Лейпцигу" побить рекорд по очкам, набранным за сезон (для этого "Лейпцигу" нужно было победить).
Хайденхайм - Майнц 0:2
Чтобы спастись, "Хайденхайму" нужна была победа в этом матче и ничья в игре конкурентов.
Санкт-Паули (Гамбург) - Вольфсбург 1:3
"Волки" сыграют в стыках. "Пираты" вылетают.
Победным стал автогол вратаря на 66-й минуте.
Унион (Берлин) - Аугсбург 4:0
Берлинская команда одержала вторую подряд победу под руководством Марии-Луизы Эты и заняла 11-е место.
Вердер (Бремен) - Боруссия (Дортмунд) 0:2
"Вердер" еще неделю назад обеспечил себе место в элите. Поэтому игра особого значения не имела.