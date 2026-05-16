Завершился чемпионат Германии. Гарри Кейн повторил рекорд

Завершился чемпионат Германии. "Бавария" стала чемпионом досрочно.

"Боруссия" (Дортмунд) заняла второе место, "Лейпциг" - третье. "Штугарт" занял четвертое место и вернулся в Лигу чемпионов.

Места в еврокубках рангом пониже получат "Хоффенхайм", "Фрайбург" и "Байер".

Вылетели "Санкт-Паули" и "Хайденхайм". В стыковых матчах сыграет "Вольфсбург".

Боруссия (Менхенгладбах) - Хоффенхайм 4:0

Поражение от середняка стоило "деревенским парням" места в Лиге чемпионов.

Второй гол в ворота гостей забил Харис Табакович, арендованный у "Хоффенхайма".

"Боруссии" в этом матче не было ничего нужно.

Байер (Леверкузен) - Гамбург 1:1

"Байер" вел борьбу за место в Лиге чемпионов, но нужно было побеждать немотивированный "Гамбург".

Патрик Шик (Байер) во второй раз в карьере не реализовал пенальти.

Бавария (Мюнхен) - Кельн 5:1

Гарри Кейн забил три гола и повторил собственный рекорд результативности - 36 голов за сезон в матчах Бкндеслиги.

Айнтрахт (Франкфурт) - Штутгарт 2:2

На 72-й минуте "Штутгарт" вел в счете 2:0 (голы забиты в первом тайме). "Орлы" сумели отыграться. Но осечки конкурентов позволили "швабам" подняться на четвертое место.

Фрайбург - Лейпциг 4:1

"Быки" завоевали бронзовые медали еще неделю назад.

Перед финалом Лиги Европы "Фрайбург" занял седьмое место, гарантирующее выступление в еврокубках и не дал "Лейпцигу" побить рекорд по очкам, набранным за сезон (для этого "Лейпцигу" нужно было победить).

Хайденхайм - Майнц 0:2

Чтобы спастись, "Хайденхайму" нужна была победа в этом матче и ничья в игре конкурентов.

Санкт-Паули (Гамбург) - Вольфсбург 1:3

"Волки" сыграют в стыках. "Пираты" вылетают.

Победным стал автогол вратаря на 66-й минуте.

Унион (Берлин) - Аугсбург 4:0

Берлинская команда одержала вторую подряд победу под руководством Марии-Луизы Эты и заняла 11-е место.

Вердер (Бремен) - Боруссия (Дортмунд) 0:2

"Вердер" еще неделю назад обеспечил себе место в элите. Поэтому игра особого значения не имела.