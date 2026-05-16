Чуда не произошло. "Селтик" стал чемпионом Шотландии
время публикации: 16 мая 2026 г., 17:56 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 17:56
Впервые за несколько десятилетий чемпионом Шотландии мог стать не "Селтик" и не "Глазго Рейнджерс".
"Хартсу" было достаточно не проиграть "Селтику" в матче 38-го тура. Но "Селтик" победил 3:1 и стал чемпионом Шотландии в 56-й раз.
На 43-й минуте Лоуренс Шенкленд вывел "Хартс" вперед 0:1.
На четвертой минуте, добавленной к первому тайму, Арне Энгельс сравнял счет.
На 87-й минуте Дайзен Маэда забил победный гол.
На восьмой минуте компенсированного времени отличился 20-летний Каллум Османд.
