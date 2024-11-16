НБА. "Кливленд Кавальерз" одержал 14-ю победу подряд
время публикации: 16 ноября 2024 г., 10:37 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 10:37
В матче регулярного чемпионата НБА "Кливленд Кавальерз" разгромил "Чикаго Булз" 144:126.
"Кливленд Кавальерз" остается единственной командой НБА, еще не проигрывавшей в этом сезоне - 14 побед на старте. Рекорд в 2015 году установил "Голден Стэйт Уорриорз", одержавший 24 победы на старте сезона.
Прекрасный матч провели лидеры "Кливленда" Донован Митчелл (37 + 7 подборов + 4 передачи) и Дариус Гарланд (29 + 3 подбора + 9 передач). Они стали первым дуэтом в истории НБА, в котором каждый набирал в первых 14 матчах не менее 20 очков, а команда одержала 14 стартовых побед.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2024