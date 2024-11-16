x
16 ноября 2024
|
последняя новость: 11:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2024
|
16 ноября 2024
|
последняя новость: 11:52
16 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. "Кливленд Кавальерз" одержал 14-ю победу подряд

Баскетбол
НБА
время публикации: 16 ноября 2024 г., 10:37 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 10:37
НБА. "Кливленд Кавальерз" одержал 14-ю победу подряд
AP Photo/Phil Long

В матче регулярного чемпионата НБА "Кливленд Кавальерз" разгромил "Чикаго Булз" 144:126.

"Кливленд Кавальерз" остается единственной командой НБА, еще не проигрывавшей в этом сезоне - 14 побед на старте. Рекорд в 2015 году установил "Голден Стэйт Уорриорз", одержавший 24 победы на старте сезона.

Прекрасный матч провели лидеры "Кливленда" Донован Митчелл (37 + 7 подборов + 4 передачи) и Дариус Гарланд (29 + 3 подбора + 9 передач). Они стали первым дуэтом в истории НБА, в котором каждый набирал в первых 14 матчах не менее 20 очков, а команда одержала 14 стартовых побед.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2024

"Барселона" проиграла французам. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2024

Баскетбол. Тель-авивский "Апоэль" договорился с Димитрисом Итудисом
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2024

НБА. "Юта" победила "Даллас"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2024

Поражение "Реала". Результаты матчей Евролиги