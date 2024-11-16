Лига наций. Шедевр и рекорд от Криштиану Роналду. Португальцы разгромили поляков

В матче пятого тура Лиги наций португальцы разгромили сборную Польши 5:1. Пять голов были забиты за 28 минут.

В первом тайме инициативой владели хозяева. Но больше опасных моментов создали поляки.

На 20-й минуте Залевски пробил издали. Кошта с трудом парировал мяч, летевший в нижний угол. На 28-й минуте Зелиньски перехватил мяч, совершил сольный проход и сделал передачу в штрафную. Берешиньски перебросил мяч через вратаря. Защитник головой вынес мяч на угловой.

На 38-й минуте Пентек издали нанес опасный удар. Мяч пролетел рядом с нижним углом ворот португальцев. На 41-й минуте Зелиньски прострелил. Далот едва не отправил мяч в свои ворота. Кошта сумел парировать мяч.

На 59-й минуте быстрая атака хозяев. Нуну Мендеш навесил на линию вратарской. Рафаэль Леау головой отправил мяч в сетку 1:0. На 72-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти 2:0.

На 80-й минуте Бруну Фернандеш пробил из полукруга перед штрафной. Мяч от перекладины отскочил в сетку 3:0. Через 3 минуты Педру Нету сильно пробил в ближний угол 4:0. На 87-й минуте Витинья навесил. Криштиану Роналду нанес эффектный удар через себя 5:0.

На 88-й минуте поляки перехватили мяч у чужой штрафной. Доминик Марчук (Реал Солт Лейк) метров с 23 пробил в "шестерку" 5:1.

Эта победа стала 132-й победой Криштиану Роналду в матчах за сборную (с учетом товарищеских игр). По этому показателю он обошел Серхио Рамоса.