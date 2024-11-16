Рекорд Брунсона. Достижения Джеймса и Карри. 60 очков Фокса. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" проиграл "Лейкерс" 115:120.

Индиана Пейсерз - Майами Хит 111:124

Орландо Мэджик - Филадельфия Сиксерз 98:86

Вторую половину матча хозяева выиграли 55:41.

Франц Вагнер (Орландо) стал десятым игроком в истории НБА, который в одной игре набрал не менее 30 очков, сделал не менее 10 подборов, 5 передач, 5 точных трехочковых и не допустил ни одной потери (31 + 11 подборов + 6 передач), сообщает статистический сервис StatMamba.

Торонто Рэпторз - Детройт Пистонс 95:99

Атланта Хоукс - Вашингтон Уизардс 129:117

Австралийский защитник "ястребов" Дайсон Дэниэлс стал вторым игроком в истории НБА, который в четырех играх подряд делал не менее 6 перехватов за игру. Первым в 1986 году стал Элвин Робертсон.

Нью-Йорк Никс - Бруклин Нетс 124:122

"Бруклин" выиграл последнюю четверть 40:24.

Джайлен Брунсон установил рекорд "Нью-Йорка" по количеству игр, в которых набрал не менее 35 очков и сделал не менее 5 передач (37 + 7 передач).

Сан-Антонио Сперз - Лос-Анджелес Лейкерс 115:120

Леброн Джеймс сделал "трипл-дабл" (15 + 16 подборов + 12 передач) в четвертом матче подряд. Среднестатистические данные Леброна в ноябре (за месяц до 40-летия): 25.1 + 10.1 подбора + 11.7 передачи за матч.

Хьюстон Рокитс - Лос-Анджелес Клипперс 125:104

Нью-Орлеан Пеликанз - Денвер Наггетс 101:94

Оклахома-Сити Тендер - Финикс Санз 99:83

Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гризлиз 123:118

Стефен Какрри забросил 4400 трехочковых за карьеру.

Сакраменто Кингз - Миннесота Тимбервулвз 126:130 (овертайм)

Разыгрывающий "королей" Деаарон Фокс набрал 60 очков. Он стал пятым разыгрывающим в истории НБА, набравшим 60 очков в матче, в котором его команда проиграла. И первым игроком "Сакраменто", набравшим 60 очков в одной игре.

Энтони Эдвардс (Миннесота) стал самым молодым игроком в истории НБА, сделавшим 850 точных трехочковых бросков.