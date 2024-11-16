Сенсация Лиги наций. Шотландцы победили сборную Хорватии. Достижение Макгинна

В матче пятого тура Лиги наций шотландцы неожиданно победили сборную Хорватии 1:0. Это первая победа сборной Шотландии.

В первом тайме инициативой владели хорваты. Но на 43-й минуте они остались в меньшинстве. Петар Сучич (Динамо, Загреб) получил вторую желтую карточку.

Во втором тайме преимущество было у хозяев. За весь второй тайм соперники нанесли один точный удар, который стал голевым.

На 86-й минуте гол забил Джон Макгинн (Астон Вилла). Это его 19-й гол в матчах за сборную. Джон сравнялся с легендарным Элли Маккойстом. Рекордсмены сборной Шотландии по количеству голов Денис Лоу и Кенни Далглиш, забившие по 30 мячей.