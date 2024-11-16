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Сенсация Лиги наций. Шотландцы победили сборную Хорватии. Достижение Макгинна

Футбол
время публикации: 16 ноября 2024 г., 11:03 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 11:03
Сенсация Лиги наций. Шотландцы победили сборную Хорватии. Достижение Макгинна
AP Photo/Scott Heppell

В матче пятого тура Лиги наций шотландцы неожиданно победили сборную Хорватии 1:0. Это первая победа сборной Шотландии.

В первом тайме инициативой владели хорваты. Но на 43-й минуте они остались в меньшинстве. Петар Сучич (Динамо, Загреб) получил вторую желтую карточку.

Во втором тайме преимущество было у хозяев. За весь второй тайм соперники нанесли один точный удар, который стал голевым.

На 86-й минуте гол забил Джон Макгинн (Астон Вилла). Это его 19-й гол в матчах за сборную. Джон сравнялся с легендарным Элли Маккойстом. Рекордсмены сборной Шотландии по количеству голов Денис Лоу и Кенни Далглиш, забившие по 30 мячей.

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