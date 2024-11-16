Первый шутаут Вольфа. Гол Чикрана. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Коламбус" разгромил "Питтсбург" 6:2. "Вегас" одержал волевую победу над "Ютой" 4:2.

Коламбус Блю Джекетс - Питтсбург Пингвинз 6:2

На 37-й минуте счет был 2:2.

Шон Монахан (Коламбус) сделал 300-ю результативную передачу в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрис отыграл 15 минут. Показатель +1.

Калгари Флэймз - Нешвилл Предейчез 2:0

23-летний голкипер "Калгари" Дастин Вольф отразил 29 бросков и совершил первый шутаут в карьере. Он провел в НХЛ 27 игр.

Колорадо Эвеланш - Вашингтон Кэпиталз 2:5

Две шайбы забросил форвард "Вашингтона" Коннор Макмайкл.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран на 40-й минуте сделал счет 2:4.

Юта - Вегас Голден Найтс 2:4

На 34-й минуте хозяева вели в счете 2:0.

По две шайбы забросили игроки "Вегаса" Вилиам Карлссон и Томаш Хертль.

Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингз 6:4

На 38-й минуте "Детройт" вел в счете 3:1.

В третьем периоде хозяева забросили две шайбы за 38 секунд.

3 (1 + 2) набрал 21-летний Олен Зеллвегер (Анахайм).

Первый гол в НХЛ забросил 20-летний форвард "селезней" Каттер Готье (в 17 играх).