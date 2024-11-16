Лига наций. Испанцы победили сборную Дании

В матче пятого тура Лиги наций испанцы в гостях победили сборную Дании 2:1. Сборная Испании вышла в четвертьфинал.

В начале матча испанцы упустили несколько голевых моментов. На 12-й минуте мяч после удара Айосе Переса попал в крестовину. На 15-й минуте гости перехватили мяч у чужой штрафной. Микель Оярсабаль открыл счет 0:1.

На 28-й минуте Шмейхель парировал мяч после удара Айосе Переса. Дани Ольмо пытался добить . Мяч едва не влетел в "девятку".

На 52-й минуте Айосе Перес вышел один на один 0:2. На 65-й минуте Айосе Перес вышле один на один, перебросил мяч через вратаря, но не попал в ворота.

На 78-й минуте мяч после удара Исаксена попал в штангу. На 84-й минуте после грубейшей ошибки обороны датчане сократили отставание. Фабиан Руис сделал передачу вратарю. Густав Исаксен (Лацио) мяч перехватил и отправил в сетку 1:2.