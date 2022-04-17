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NEWSru.co.il :: Спорт17 апреля 2022 г., 06:45

Хет-трик Криштиану Роналду. Неожиданные поражения "Тоттенхэма" и "Арсенала"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Хет-трик Криштиану Роналду. Неожиданные поражения "Тоттенхэма" и "Арсенала"

Состоялись матчи 33-го тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" проиграл на своем поле "Брайтон энд Хоув" 0:1. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Норвич" 3:2.

Тоттенхэм (Лондон) - Брайтон энд Хоув 0:1

"Шпоры" упустили шанс вплотную приблизиться к тройке лидеров. "Чайки" поднялись на десятое место.

Победный гол на 90-й минуте забил Леандро Троссар.


Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2

Все мячи в ворота "канареек" забил Криштиану Роналду.

Саутгемптон - Арсенал (Лондон) 1:0

"Канониры" могли войти в лидирующую четверку.

Победный гол на 44-й минуте забил Ян Беднарек.

Уотфорд - Брентфорд 1:2

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