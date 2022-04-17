Иерусалим:
23 - 30°
Тель-Авив:
19 - 29°
Эйлат:
22 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт17 апреля 2022 г., 07:19

Влахович спас "Ювентус" от поражения. Результаты матчей

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Душан Влахович

Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Италии. "Ювентус" едва не проиграл "Болонье" 1:1.

Кальяри - Сассуоло 1:0

Островитяне выбрались из зоны вылета.

Сампдория (Генуя) - Салернитиана 1:2

"Салернитиана" остается на последнем месте.


Удинезе - Эмполи 4:1

Фиорентина (Флоренция) - Венеция 1:0

Израильский полузащитник венецианцев Дор Перец вышел на замену на 87-й минуте и успел получить желтую карточку.

Ювентус (Турин) - Болонья 1:1

Душан Влахович сравнял счет на пятой минуте компенсированного времени. К тому времени гости играли вдевятером. На 84-й минуте были удалены Гари Медель и Бакари Сумаоро.

Лацио (Рим) - Торино 1:1

Римляне забили гол в компенсированное время.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 апреля 2022
Хет-трик Криштиану Роналду. Неожиданные поражения "Тоттенхэма" и "Арсенала"
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2022
Два гола и удаление в компенсированное время. Сенсационная победа "Айнтрахта" в Барселоне
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2022
Расписание полуфиналов Лиги конференций
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2022
Британцы против немцев. Расписание полуфиналов Лиги Европы

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:08 Чемпионат Германии. "Бавария" разгромила аутсайдера
18:44 Художественная гимнастика. Результаты этапа Кубка мира в Ташкенте
18:26 Теннис. Победителем турнира в Монте-Карло стал Стефанос Циципас
12:16 Бокс. В объединительном бою Эррол Спенс разделался с кубинцем
10:41 Умер трехкратный олимпийский чемпион
10:24 Чемпионат мира по хоккею. Израильские юниоры победили сборную Турции
10:10 Художественная гимнастика. Результаты Кубка мира в Ташкенте
09:56 Умер немецкий футболист, олимпийский призер
09:40 Гандбол. Израильтяне проиграли венграм и не вышли в финальную часть чемпионата мира
09:14 Плэй-офф НБА. Победы "Филадельфии" и "Голден Стэйт"
Загрузка...