Влахович спас "Ювентус" от поражения. Результаты матчей

Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Италии. "Ювентус" едва не проиграл "Болонье" 1:1.

Кальяри - Сассуоло 1:0

Островитяне выбрались из зоны вылета.

Сампдория (Генуя) - Салернитиана 1:2

"Салернитиана" остается на последнем месте.

Удинезе - Эмполи 4:1

Фиорентина (Флоренция) - Венеция 1:0

Израильский полузащитник венецианцев Дор Перец вышел на замену на 87-й минуте и успел получить желтую карточку.

Ювентус (Турин) - Болонья 1:1

Душан Влахович сравнял счет на пятой минуте компенсированного времени. К тому времени гости играли вдевятером. На 84-й минуте были удалены Гари Медель и Бакари Сумаоро.

Лацио (Рим) - Торино 1:1

Римляне забили гол в компенсированное время.