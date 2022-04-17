Влахович спас "Ювентус" от поражения. Результаты матчей
Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Италии. "Ювентус" едва не проиграл "Болонье" 1:1.
Кальяри - Сассуоло 1:0
Островитяне выбрались из зоны вылета.
Сампдория (Генуя) - Салернитиана 1:2
"Салернитиана" остается на последнем месте.
Удинезе - Эмполи 4:1
Фиорентина (Флоренция) - Венеция 1:0
Израильский полузащитник венецианцев Дор Перец вышел на замену на 87-й минуте и успел получить желтую карточку.
Ювентус (Турин) - Болонья 1:1
Душан Влахович сравнял счет на пятой минуте компенсированного времени. К тому времени гости играли вдевятером. На 84-й минуте были удалены Гари Медель и Бакари Сумаоро.
Лацио (Рим) - Торино 1:1
Римляне забили гол в компенсированное время.
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