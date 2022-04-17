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NEWSru.co.il :: Спорт17 апреля 2022 г., 07:30

Победителями юниорского чемпионата мира стали грузинские фигуристы

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Карина Сафина и Лука Берулава

В Таллинне продолжается юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар чемпионами стали грузинские спортсмены Карина Сафина и Лука Берулава.

Их результат 188.12 балла.

На втором месте австралийцы Анаставия Голубева и Эктор Йотопулос-Мур (169.91).

Бронзовые медали завоевали канадцы Брук Макинтош и Бенджамин Мимар (156.80).


Украинцы Виолета Сирова и Иван Хобта заняли шестое место (134.46).

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