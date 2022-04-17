Победителями юниорского чемпионата мира стали грузинские фигуристы
В Таллинне продолжается юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар чемпионами стали грузинские спортсмены Карина Сафина и Лука Берулава.
Их результат 188.12 балла.
На втором месте австралийцы Анаставия Голубева и Эктор Йотопулос-Мур (169.91).
Бронзовые медали завоевали канадцы Брук Макинтош и Бенджамин Мимар (156.80).
Украинцы Виолета Сирова и Иван Хобта заняли шестое место (134.46).
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