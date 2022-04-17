Пары первого раунда плэй-офф НБА
Пары первого раунда плэй-офф Национальной баскетбольной ассоциации. несколько матчей плэй-офф уже состоялись сегодня.
Восточная конференция
Майами Хит - Атланта Хоукс (первая игра 17 апреля)
Бостон Селтикс - Бруклин Нетс (первая игра 17 апреля)
Милуоки Бакс - Чикаго Булз (первая игра 17 апреля)
Филадельфия Сиксерз - Торонто Рэпторз (первая игра 16 апреля, счет в серии 1:0)
Западная конференция
Финикс Санз - Нью-Орлеан Пеликанз (первая игра 17 апреля)
Мемфис Гриззлиз - Миннесота Тимбервулвз (счет в серии 0:1)
Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс (счет в серии 1:0)
Даллас Мэверикс - Юта Джаз (счет в серии 0:1)
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