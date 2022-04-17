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NEWSru.co.il :: Спорт17 апреля 2022 г., 08:47

Пары первого раунда плэй-офф НБА

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Пары первого раунда плэй-офф НБА

Пары первого раунда плэй-офф Национальной баскетбольной ассоциации. несколько матчей плэй-офф уже состоялись сегодня.

Восточная конференция

Майами Хит - Атланта Хоукс (первая игра 17 апреля)

Бостон Селтикс - Бруклин Нетс (первая игра 17 апреля)

Милуоки Бакс - Чикаго Булз (первая игра 17 апреля)


Филадельфия Сиксерз - Торонто Рэпторз (первая игра 16 апреля, счет в серии 1:0)

Западная конференция

Финикс Санз - Нью-Орлеан Пеликанз (первая игра 17 апреля)

Мемфис Гриззлиз - Миннесота Тимбервулвз (счет в серии 0:1)

Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс (счет в серии 1:0)

Даллас Мэверикс - Юта Джаз (счет в серии 0:1)

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