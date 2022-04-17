Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Лидирует американка, израильтянка вышла в финал
В Таллинне проходит юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях одиночниц лидирует американка Изабо Левито (72.50 балла).
На втором и третьем местах кореянки Цзя Шин (69.38) и Ахсун Юн (66.28).
Израильтянка Мария Сенюк занимает 21-е место (52.20).
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 апреля 2022
Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Победил Илья Малинин. Израильтянин на 16-м месте
Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Победил Илья Малинин. Израильтянин на 16-м месте
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2022
Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Лидирует грузинская пара, украинцы на шестом месте
Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Лидирует грузинская пара, украинцы на шестом месте
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2022
Фигурное катание. Юниорский чемпионат мира. Лидирует Илья Малинин, израильтянин Лев Винокур вышел в финал
Фигурное катание. Юниорский чемпионат мира. Лидирует Илья Малинин, израильтянин Лев Винокур вышел в финал
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2022
Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Состав сборной Израиля
Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Состав сборной Израиля