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NEWSru.co.il :: Спорт17 апреля 2022 г., 06:57

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Лидирует американка, израильтянка вышла в финал

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Изабо Левито

В Таллинне проходит юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях одиночниц лидирует американка Изабо Левито (72.50 балла).

На втором и третьем местах кореянки Цзя Шин (69.38) и Ахсун Юн (66.28).

Израильтянка Мария Сенюк занимает 21-е место (52.20).


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