Юниорский чемпионат мира. Танцевальные пары. Лидируют американцы, израильтяне вышли в финал

В Таллинне проходит юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар после первого вида программы лидируют американцы Оона Браун и Гейдж Браун (66.98 балла).

На втором и третьем местах канадцы. Натали д`Алессандро и Брюс Уодделл набрали 64.00 балла. Надия Башинская (уроженка Киева) и Питер Бомон - 63.45.

Израильтяне Элизабет Ткаченко и Алексей Кильяков на тринадцатом месте (52.36).