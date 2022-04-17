Юниорский чемпионат мира. Танцевальные пары. Лидируют американцы, израильтяне вышли в финал
В Таллинне проходит юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар после первого вида программы лидируют американцы Оона Браун и Гейдж Браун (66.98 балла).
На втором и третьем местах канадцы. Натали д`Алессандро и Брюс Уодделл набрали 64.00 балла. Надия Башинская (уроженка Киева) и Питер Бомон - 63.45.
Израильтяне Элизабет Ткаченко и Алексей Кильяков на тринадцатом месте (52.36).
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Победителями юниорского чемпионата мира стали грузинские фигуристы
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Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Лидирует американка, израильтянка вышла в финал
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// NEWSru.co.il // Спорт // 17 апреля 2022
Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Победил Илья Малинин. Израильтянин на 16-м месте
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Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Лидирует грузинская пара, украинцы на шестом месте
Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Лидирует грузинская пара, украинцы на шестом месте