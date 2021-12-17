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NEWSru.co.il :: Спорт17 декабря 2021 г., 13:49

В декабре 47 игроков НБА включены в "коронавирусный протокол"

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В декабре 47 игроков НБА включены в "коронавирусный протокол"

47 игроков НБА включены в декабре в "протокол здоровья и безопасности, сообщает Sportando.

Для сравнения - в октябре был 1 такой игрок, в ноябре - 15.

16-17 декабря в протокол включены (то есть. не смогут принимать участия в матчах и тренировках пока их не исключат из списка) несколько игроков "Сакраменто Кингз", в том числе Марвин Бегли, Элвин Джентри, Деаарон Фокс, защитники "Лейкерс" Рассел Уэстбрук и Эвери Бредли, игрок "Кливленда" Айзек Окоро, баскетболист "Милуоки" Бобби Портис.

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