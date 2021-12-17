В декабре 47 игроков НБА включены в "коронавирусный протокол"
47 игроков НБА включены в декабре в "протокол здоровья и безопасности, сообщает Sportando.
Для сравнения - в октябре был 1 такой игрок, в ноябре - 15.
16-17 декабря в протокол включены (то есть. не смогут принимать участия в матчах и тренировках пока их не исключат из списка) несколько игроков "Сакраменто Кингз", в том числе Марвин Бегли, Элвин Джентри, Деаарон Фокс, защитники "Лейкерс" Рассел Уэстбрук и Эвери Бредли, игрок "Кливленда" Айзек Окоро, баскетболист "Милуоки" Бобби Портис.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 декабря 2021
Евролига. "Барселона" победила в Греции, "Реал" - в Италии
Евролига. "Барселона" победила в Греции, "Реал" - в Италии
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 декабря 2021
Победный бросок со своей половины на последней секунде матча. Дени Авдия набрал 15 очков
Победный бросок со своей половины на последней секунде матча. Дени Авдия набрал 15 очков