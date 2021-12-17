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NEWSru.co.il :: Спорт17 декабря 2021 г., 10:05

Дени Авдия набрал 14 очков в Аризоне. Результаты матчей

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Финикс Санз - Вашингтон Визардс 118:98

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. Игра "Торонто" - "Чикаго" перенесена. "Бруклин" победил "Филадельфию" 114:105. "Финикс" разгромил "Вашингтон" 118:98.

Индиана Пейсерз - Детройт Пистонз 122:113

Бруклин Нетс - Филадельфия Сиксерз 114:105

Хьюстон Рокитс - Нью-Йорк Никс 103:116


Финикс Санз - Вашингтон Визардс 118:98

Израильский форвард столичной команды Дени Авдия набрал 14 очков, сделал по 4 подбора и передачи.

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