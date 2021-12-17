Дени Авдия набрал 14 очков в Аризоне. Результаты матчей
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. Игра "Торонто" - "Чикаго" перенесена. "Бруклин" победил "Филадельфию" 114:105. "Финикс" разгромил "Вашингтон" 118:98.
Индиана Пейсерз - Детройт Пистонз 122:113
Бруклин Нетс - Филадельфия Сиксерз 114:105
Хьюстон Рокитс - Нью-Йорк Никс 103:116
Финикс Санз - Вашингтон Визардс 118:98
Израильский форвард столичной команды Дени Авдия набрал 14 очков, сделал по 4 подбора и передачи.
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Победный бросок со своей половины на последней секунде матча. Дени Авдия набрал 15 очков
Победный бросок со своей половины на последней секунде матча. Дени Авдия набрал 15 очков