Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтянки проиграли сборной Словакии

В Телави, Грузия, продолжается женский юношеский чемпионат Европы по гандболу (спортсменки до 19 лет).

В матче четвертого тура сборная Словакии разгромила израильтянок 30:17.

18 июля в матче мини-турнира за 5-8-е места израильтянки сыграют со сборной Косово.

В полуфиналах 18 июля сыграют:

Словакия - Италия

Украина - Бельгия.