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Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтянки проиграли сборной Словакии

Гандбол
время публикации: 17 июля 2025 г., 08:03 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 08:03
Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтянки проиграли сборной Словакии
AP Photo/Vadim Ghirda

В Телави, Грузия, продолжается женский юношеский чемпионат Европы по гандболу (спортсменки до 19 лет).

В матче четвертого тура сборная Словакии разгромила израильтянок 30:17.

18 июля в матче мини-турнира за 5-8-е места израильтянки сыграют со сборной Косово.

В полуфиналах 18 июля сыграют:

Словакия - Италия

Украина - Бельгия.

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