Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтянки проиграли сборной Словакии
время публикации: 17 июля 2025 г., 08:03 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 08:03
В Телави, Грузия, продолжается женский юношеский чемпионат Европы по гандболу (спортсменки до 19 лет).
В матче четвертого тура сборная Словакии разгромила израильтянок 30:17.
18 июля в матче мини-турнира за 5-8-е места израильтянки сыграют со сборной Косово.
В полуфиналах 18 июля сыграют:
Словакия - Италия
Украина - Бельгия.
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