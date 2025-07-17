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Минское "Динамо" вылетело. Результаты матчей Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 17 июля 2025 г., 07:45 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 07:45
Минское "Динамо" вылетело. Результаты матчей Лиги чемпионов
AP Photo/Michael Wyke

Завершился первый отборочный этап Лиги чемпионов. Во второй этап вышли "Лудогорец" и "Шелбурн".

Динамо (Минск, Беларусь) - Лудогорец (Разград, Болгария) 2:2 (дополнительное время) (основное время 2:1) (первый матч 0:1)

Гол, который вывел "Лудогорец" в следующий этап, забил 20-летний Эрик Биле.

Линфилд (Северная Ирландия) - Шелбурн (Ирландия) 1:1 (0:1)

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