x
24 апреля 2025
|
последняя новость: 19:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 апреля 2025
|
24 апреля 2025
|
последняя новость: 19:36
24 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянки проиграли схватки за бронзовые медали

Дзюдо
время публикации: 24 апреля 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 19:24
Чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянки проиграли схватки за бронзовые медали
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Черногории проходит чемпионата Европы по дзюдо. Две израильтянки проиграли схватки за бронзовые медали.

В весовой категории до 52 кг Гефен Примо в поединке за бронзу проиграла голландке Наоми ван Кревель. Чемпионкой стала Дистрия Красничи (Косово).

В весовой категории до 57 кг Тимна Нельсон-Леви в поединке за третье место проиграла итальянке Веронике Тониоло. Чемпионкой стала немка Сейя Балльхаус.

В турнире принимают участие 414 спортсменов из 47 стран.

После двух дней турнира лидирую французы, завоевавшие 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 апреля 2025

Дзюдо. Израильтянин завоевал серебряную медаль в Познани
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 апреля 2025

Дзюдо. Завтра Таль Фликер объявит о завершении карьеры
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 апреля 2025

Кикбоксинг. Две израильтянки завоевали право выступить на Мировых играх
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2025

Дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль в Тбилиси