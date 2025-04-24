Чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянки проиграли схватки за бронзовые медали

В Черногории проходит чемпионата Европы по дзюдо. Две израильтянки проиграли схватки за бронзовые медали.

В весовой категории до 52 кг Гефен Примо в поединке за бронзу проиграла голландке Наоми ван Кревель. Чемпионкой стала Дистрия Красничи (Косово).

В весовой категории до 57 кг Тимна Нельсон-Леви в поединке за третье место проиграла итальянке Веронике Тониоло. Чемпионкой стала немка Сейя Балльхаус.

В турнире принимают участие 414 спортсменов из 47 стран.

После двух дней турнира лидирую французы, завоевавшие 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.