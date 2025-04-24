Чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянки проиграли схватки за бронзовые медали
время публикации: 24 апреля 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 19:24
В Черногории проходит чемпионата Европы по дзюдо. Две израильтянки проиграли схватки за бронзовые медали.
В весовой категории до 52 кг Гефен Примо в поединке за бронзу проиграла голландке Наоми ван Кревель. Чемпионкой стала Дистрия Красничи (Косово).
В весовой категории до 57 кг Тимна Нельсон-Леви в поединке за третье место проиграла итальянке Веронике Тониоло. Чемпионкой стала немка Сейя Балльхаус.
В турнире принимают участие 414 спортсменов из 47 стран.
После двух дней турнира лидирую французы, завоевавшие 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.
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