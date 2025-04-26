Чемпионат Европы по дзюдо. Раз Гершко завоевала серебряную медаль

Сегодня в Подгорице, Черногория, завершается чемпинат Европы по дзюдо. Израильтянка Раз Гершко (весовая категория до 78 кг) завоевала серебряную медаль.

Раз вышла в финал чемпионата Европы четвертый раз подряд.

Она победила хорватку Тину Радич, россиянку Элис Старцеву, итальянку Асию Тавано.

В финале израильтянка проиграла француженке Ромейн Дико.

Раз Гершко - чемпионка Европы 2024 года, трехкратный серебряный призер чемпионатов Европы, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, бронзовый призер Токийской олимпиады, серебряный - Парижской.