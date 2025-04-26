Чемпионат Европы по дзюдо. Раз Гершко завоевала серебряную медаль
время публикации: 26 апреля 2025 г., 18:27 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 18:34
Сегодня в Подгорице, Черногория, завершается чемпинат Европы по дзюдо. Израильтянка Раз Гершко (весовая категория до 78 кг) завоевала серебряную медаль.
Раз вышла в финал чемпионата Европы четвертый раз подряд.
Она победила хорватку Тину Радич, россиянку Элис Старцеву, итальянку Асию Тавано.
В финале израильтянка проиграла француженке Ромейн Дико.
Раз Гершко - чемпионка Европы 2024 года, трехкратный серебряный призер чемпионатов Европы, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, бронзовый призер Токийской олимпиады, серебряный - Парижской.
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